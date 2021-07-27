Власти разрешили без ограничения количества зрителей проводить мероприятия, только для вакцинированных и кто переболел

Московские власти разрешили без ограничения количества зрителей проводить мероприятия при условии, что на них будут пускать только вакцинированных или тех, кто переболел и получил после этого специальный код. Посетители в этом случае смогут находится в помещении без масок и перчаток, – говорится в приказе главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Остальные учреждения смогут заполнять залы не более, чем наполовину. Общее число зрителей не должно превышать 500 человек.
2021-07-27T12:07:47+03:00
2021-07-27T12:07:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:07, 27 июля 2021
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