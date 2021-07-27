Z Архив новостей новости
5 0 6 0
12:07, 27 июля 2021

Власти разрешили без ограничения количества зрителей проводить мероприятия, только для вакцинированных и кто переболел

Московские власти разрешили без ограничения количества зрителей проводить мероприятия при условии, что на них будут пускать только вакцинированных или тех, кто переболел и получил после этого специальный код. Посетители в этом случае смогут находится в помещении без масок и перчаток, – говорится в приказе главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Остальные учреждения смогут заполнять залы не более, чем наполовину. Общее число зрителей не должно превышать 500 человек.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Ставропольском крае по подозрению во взяточничестве задержали главу ГИБДД и ряд его подчиненных Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем канале в социальной сети Telegram опубликовал фотографии дома, где проживал Сафонов…

5 155 6 48015 20.07
Блоги

Конгресс интеллигенции: «30 лет назад отстояли свободу и демократию» Мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы окажут помощь и поддержку как на стадии подготовки юбилейных мероприятий 19-22 августа 1991 года, так и непосредственно во время их проведения…

5 115 6 11016 21.07
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Важный шаг к победе справедливости Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей…

5 80 6 9187 22.07
Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 240 6 28314 22.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 151 6 18550 06:14
8читать ;смотреть
Блоги

Олег Овчаренко журналист «Эхо Москвы»

Может, вы и есть — следующая Башкирова А сколько людей из тех, кто требовал «повесить суку», сохраняют полную концентрацию за рулем даже с годами и десятилетиями стажа? Сколько людей соблюдают скоростной режим?..

5 203 6 74607 20.07
Голосование
3491084
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 49 6 7328 21.07
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 92 6 13865 22.07
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 45 6 7209 26.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что-то вы молчите. Критикам Явлинского Что же вы то, критики Явлинского, замолчали? У вас есть альтернативная взглядам Путина линия? Или только высказались, отписались о событии и забыли – пошли дальше…

5 47 6 8085 21.07
Интервью Ищем выход…

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Если кто-то кого-то считает братом, нужно ему помогать, а не приковывать к батарее и заставлять жениться. У брата не надо отбирать паспорт, а надо признать его независимость, самостоятельность, помогать ему…

5 147 6 27026 22.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

О друге и товарище. О Шеремете Конечно, нам не привыкать к нераскрытым делам. Листьев, Старовойтова, Щекочихин, Немцов… Но там Россия, где свора не хочет сдавать своих. Но в Украине другая ситуация…

5 40 6 25009 20.07
Блоги

Важные истории объединение независимых журналистов

Горжусь тем, что мой дед был «врагом народа» Роман Анин отвечает бывшему члену ОНК Ионову, который потребовал признать «Важные истории» и самого Анина «иностранными агентами»...

5 285 6 58629 23.07
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Назад в СССР: вялотекущая шизофрения И вот сегодня, шаг за шагом, происходит реставрация советской модели карательной психиатрии и модификация её применительно к новым реалиям. Ведь для зачистки общественно-политического поля все средства хороши…

5 53 6 10967 26.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..

5 91 6 20892 25.07
8читать ;смотреть
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Глубинные первобытные страхи Понимаю, что долго страхи подогревались отечественными мракобесами, боровшимися против жидких чипов Билла Гейтса, но все же удивлен масштабу идиотизма…

5 180 6 43931 22.07

Популярное за неделю

Новости

Грузинское МВД подтвердило информацию, что российский певец Лев Лещенко посещал Батуми Ранее об этом сообщили в эфире оппозиционного телеканала Мтавари Архи…

5 3 6 45726
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Террор бьет, прежде всего, по своим. Вот точно так же, как в 37-м году Сталин сажал, прежде всего, свою собственную партию, — вот то же самое происходит и в России, только с коммерческим уклоном…

5 27 6 77455 24.07
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3491084
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 49 6 7332 21.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Ковид. Как англичане спаслись от дельта-штамма, а россияне угробились Из человеколюбия, даже если вы полностью привиты, антиваксеров следует сторониться как зачумленных…

5 139 6 151394 22.07
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина «Путин определил, что есть территориальные претензии, и что они могут быть решены каким угодно способом и методом»...

5 42 6 97174 25.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9201588
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4976869

Сегодня в эфире