Обвиняемые в беспорядках во время митинга против коронавирусных ограничений во Владикавказе получили реальные сроки

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пяти жителям Северной Осетии.

Подсудимые получили практически идентичные сроки – от 5 до 5,5 лет лишения свободы, пишет газета «Коммерсантъ». При этом часть из них ранее свою вину признала. Гособвинение рассматривало осужденных как активных участников сопротивления во время несогласованного митинга во Владикавказе в апреле прошлого года. Их подозревали в том, что они, в частности, забрасывали силовиков камнями. Часть подсудимых, в свою очередь, утверждала, что случайно оказалась на акции — правда, один из них, позднее, признавал, что неприцельно бросил камень в сторону полицейских, поддавшись эмоциям.

По утверждениям властей, в акции против коронавирусных ограничений во Владикавказе весной прошлого года приняло участие около 2,5 тысяч человек – они жаловались на то, что потеряли работу из-за режима изоляции, а также требовали достоверной информации от властей о ситуации с ковидом. Силовики потребовали от демонстрантов разойтись, однако они отказались. Некоторые из протестующих, когда их начали выдавливать с площади, стали забрасывать полицейских и росгвардейцев камнями. В среду, как ожидается, по делу о массовых беспорядках вынесут приговор еще пятерым обвиняемым.

Митинг во Владикавказе стал первой в России несогласованной акцией протеста против режима изоляции из-за эпидемии коронавируса.