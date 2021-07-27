Следственный комитет в Петербурге начал проверку после сообщений о конфликте на детской площадке

В одном из жилых комплексов местная жительница пыталась выгнать детей с особенностями развития, которые посещают местный инклюзивный центр. Сотрудники центра утверждают, что нападавшая несколько раз ударила их коллегу. Видеозапись конфликта попала в интернет.

В детском центре сказали, что подобные столкновения именно с этой женщиной у них уже происходили. Между тем, сам центр меньше чем за сутки сумел собрать нужную сумму для оборудования классов, – утверждает интернет-издание «Подъем». Выгнавшая детей с площадки жительница Петербурга, как пишет газета «Московский комсомолец», в свою очередь, не раскаивается в своем поведении и даже пригрозила добиться того, чтобы воспитанники центра больше не посещали игровую зону.