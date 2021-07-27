В России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом за сутки, это минимум с 30 июня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 032, до 6 172 812, это минимальное значение с 30 июня. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 779 против 727 днем ранее, до 155 380.

Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с

новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0.

В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за коронавируса за сутки Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 25 305. В столице умерли менее 100 человек за день впервые с 26 июня, следует из данных федерального оперативного штаба по

борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник.

По информации штаба, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 623 против 2 629 днем ранее, до 1 493 330.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%. -