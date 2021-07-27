Американский миллиардер Джефф Безос хочет принять участие в программе высадки на Луну

Взамен космическое предприятие миллиардера может заняться разработкой посадочного модуля на водородном топливе, – говорится в открытом письме Безоса.

Ранее NASA предлагало частным компаниям участвовать в конкурсе по созданию проектов в рамках лунной программы. Сообщалось, что контракт на отправку астронавтов получила фирма Илона Маска SpaceX. Полет запланирован на 2024 год.