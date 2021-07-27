Полиция Гаити арестовала одного из руководителей охраны убитого президента Жовенеля Моиза

Других подробностей власти пока не приводят. Сообщается, что в рамках расследования был запрещен выезд из страны четырем полицейским, которые отвечали за охрану главы государства.

Моиз был застрелен в начале месяца в своей резиденции. В рамках расследования задержаны более 20-ти человек. По словам властей, подавляющее большинство из них – это граждане Колумбии.