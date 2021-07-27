Министерство финансов России предлагает схему более равномерного распределения налогов между бюджетами регионов, – пишет газета «Ведомости». Среди предложенных мер справедливое зачисление налога на прибыль по месту реального производства, а также перечисление налогов на доходы граждан в бюджет того субъекта федерации, где они реально находятся. Сейчас действующая система предполагает выплату налогов в том регионе, где зарегистрирован работодатель.

В ведомстве эту инициативу пока не комментировали. Специалисты полагают, что, по сути, речь идет о перераспределении налогов от лидирующих регионов в бюджеты остальных. Однако эксперты считают, что это не позволит добиться долгосрочной стабилизации.