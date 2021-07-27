Министерство финансов России предлагает схему более равномерного распределения налогов между бюджетами регионов, – пишет газета «Ведомости». Среди предложенных мер справедливое зачисление налога на прибыль по месту реального производства, а также перечисление налогов на доходы граждан в бюджет того субъекта федерации, где они реально находятся. Сейчас действующая система предполагает выплату налогов в том регионе, где зарегистрирован работодатель.
В ведомстве эту инициативу пока не комментировали. Специалисты полагают, что, по сути, речь идет о перераспределении налогов от лидирующих регионов в бюджеты остальных. Однако эксперты считают, что это не позволит добиться долгосрочной стабилизации.
Министерство финансов России предлагает схему более равномерного распределения налогов между бюджетами регионов
Министерство финансов России предлагает схему более равномерного распределения налогов между бюджетами регионов, – пишет газета «Ведомости». Среди предложенных мер справедливое зачисление налога на прибыль по месту реального производства, а также перечисление налогов на доходы граждан в бюджет того субъекта федерации, где они реально находятся. Сейчас действующая система предполагает выплату налогов в том регионе, где зарегистрирован работодатель.