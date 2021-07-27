Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube закрыть каналы соратников Алексея Навального

О требованиях надзорного органа заявили Леонид Волков, Георгий Албуров и Владимир Милов. Волков обнародовал письмо, которое он получил из Роскомнадзора. Из него следует, что сайты заблокированы по требованию генеральной прокуратуры. По мнению властей в материалах каналов, которые ведут оппозиционеры, содержатся призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, размещаются материалы нежелательных организаций. YoyTube попросил Волкова и Милова удалить аккаунты. В противном случае хостингу придется их заблокировать. Георгий Албуров подробностями не поделился. В общей сложности у Волкова и Милова более 370 тысяч подписчиков. Еще тысяча – у Албурова.

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ почти к 50 сайтам, связанным с политиком Алексеем Навальным.