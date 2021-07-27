Масштаб чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке в этом году меньше, чем в минувшем, – говорят в МЧС

В то же время там признают, что недавнее наводнение в регионе стало серьёзным испытанием для системы по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Предполагаемый размер ущерба составляет почти 8 миллиардов рублей, и это, как заверили в ведомстве, значительно ниже, чем при масштабном наводнении 8 лет назад.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести оценку последствий паводка как можно скорее.

В Министерстве природных ресурсов тем временем отметили, что характер паводков в регионе изменился. Теперь их причиной становится не столько таяние снегов, сколько внезапные и обильные осадки.