В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам митинга во Владикавказе против коронавирусных ограничений

Пятеро жителей Северной Осетии получили от 5-ти до 5,5 лет лишения свободы, — пишет газета «Коммерсантъ». Судья Виктория Мамелко признала их виновными в участии в массовых беспорядках.

Акция прошла в апреле прошлого года. Ее участники жаловались на то, что потеряли работу из-за карантинных ограничений, и обвиняли власти, что те недостаточно информируют граждан о ситуации с коронавирусом. Когда полиция и Росгвардия попытались вытеснить митингующих с площади, возникли стычки демонстрантов с силовиками. Тогда пострадали 17 сотрудников силовых структур.