Минздрав РФ одобрил исследование комбинации вакцины «Спутник Лайт» и британо-шведского препарата AstraZeneca

Цель совместного клинического исследования заключается в том, чтобы понять, насколько будет безопасным совмещение двух вакцин при борьбе с коронавирусом. В частности, в Министерстве здравоохранения предполагают, что эта комбинация может не только повысить эффективность иностранных препаратов, но и победить новые более опасные штаммы коронавируса.

По данным агентства «ТАСС» принимать участие в испытаниях будет 150 добровольцев, а само тестирование продлится до начала марта следующего года. Заниматься же этим будут сразу пять медицинских центров, среди которых Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава России и Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова.

В российском фонде прямых инвестиций уже поприветствовали решение Министерства здравоохранения и отметили, что именно они первыми в мире выступили с подобной инициативой.

В Центре имени Гамалеи уверены, что сочетание сразу нескольких препаратов позволяет не только создать надежную, но и более длительную защиту от коронавируса.