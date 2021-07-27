Теплые дни с кратковременными осадками ожидаются в центре европейской части России

Как рассказали агентству РИА Новости в Гидрометцентре, температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы. При этом, дали понять специалисты, они не ожидают очередной волны жаркого воздуха.
2021-07-27T10:37:12+03:00
2021-07-27T11:23:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2877750-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3498262.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:37, 27 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..