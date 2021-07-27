Неизвестные атаковали посольство Кубы в Париже

Как сообщили в Министерстве иностранных дел латиноамериканского государства, злоумышленники использовали бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники дипмиссии сумели потушить возгорание. В Гаване обвинили правительство США в причастности к этому инциденту.

Весной прошлого года в Вашингтоне неизвестный открыл огонь по кубинскому посольству. Никто не пострадал. Зданию был причинен ущерб.