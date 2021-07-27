Власти США планируют завершить военную миссию в Ираке к концу этого года, — объявил президент страны Джо Байден

Вашингтон займется подготовкой иракских военных и собирается оказывать им помощь в борьбе с террористами. Сейчас в Ираке находятся около 2,5 тысяч американских военнослужащих, которые оказывают помощь местным силам безопасности в борьбе с боевиками.