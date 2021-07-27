Власти США планируют завершить военную миссию в Ираке к концу этого года, — объявил президент страны Джо Байден

Вашингтон займется подготовкой иракских военных и собирается оказывать им помощь в борьбе с террористами. Сейчас в Ираке находятся около 2,5 тысяч американских военнослужащих, которые оказывают помощь местным силам безопасности в борьбе с боевиками.
2021-07-27T10:35:14+03:00
2021-07-27T10:39:23+03:00
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10:35, 27 июля 2021
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