Российский фонд прямых инвестиций будут исследовать комбинации отечественной вакцины от коронавируса с зарубежными

Для проверки возьмут препарат «Спутник лайт». Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения разрешило провести испытания этой вакцины вместе с англо-шведским препаратом от компании AstraZeneca. Первая и вторая фаза опытов продлятся до марта следующего года.

