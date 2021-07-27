Несмотря на кампанию по борьбе с подделкой сертификатов о вакцинации, бизнес не планирует прекращать деятельность

Как пишет интернет-издание «МБХ Медиа», многие из тех, кто сейчас продает подобные подделки, начинали с мелкой наркоторговли. Один из них рассказал журналистам, что особенно сильно их бизнесу помогли действия московских властей, которые ввели специальные коды для посещения заведений общепита. Доходы за эти три недели у некоторых составили почти 15 миллионов рублей.

Ранее в столичном главке полиции говорили, что возбудили порядка 60-ти уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов. Обвинения предъявлены 25-ти фигурантам.