Полиция в Москве изъяла у задержанного более 300 поддельных сертификатов о вакцинации

Как сообщают в МВД, возбуждено дело об изготовлении поддельных документов. Его фигурант, который является уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, отпущен под подписку о невыезде. Поддельные сертификаты он продавал по 5 тысяч рублей.
2021-07-27T10:31:17+03:00
2021-07-27T10:42:16+03:00
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10:31, 27 июля 2021
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