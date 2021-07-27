Полиция в Москве изъяла у задержанного более 300 поддельных сертификатов о вакцинации

Как сообщают в МВД, возбуждено дело об изготовлении поддельных документов. Его фигурант, который является уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, отпущен под подписку о невыезде. Поддельные сертификаты он продавал по 5 тысяч рублей.