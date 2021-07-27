Российские власти хотят создать собственную систему бронирования отелей наподобие иностранного сервиса Booking.com

Об этом говорится в проекте стратегии развития туризма, с которым ознакомилась газета «Коммерсантъ». Такая платформа должна появиться уже через 2 года. Проект российского аналога системы бронирования обсуждали еще 7 лет назад, но до сих пор он развития не получил. В успехе подобной инициативы сомневаются участники рынка и эксперты в области информационных технологий.