Руководство сборной ОКР по фехтованию пожаловалось в Международную федерацию на работу допинг-служб на олимпиаде

Жалоба уже передана в Международный олимпийский комитет. Об этом заявил главный тренер команды Ильгар Мамедов, которого цитирует ТАСС. Спортсменам приходится тратить на процедуру допинг-контроля слишком много времени. По словам физиотерапевта команды Александра Бурова призеры олимпийского турнира по фехтованию на шпагах Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова после процедуры вернулись в олимпийскую деревню заполночь, а саблистка Софья Великая перед финалом, который она проиграла, не спала сутки. Ее несколько раз заставили пересдавать анализы, сперва на арене, а потом в Олимпийской деревне. Мамедов уверяет, что с такой ситуацией столкнулись не только россияне, но и представители других команд. Поскольку соревнования еще продолжаются, вопрос остается актуальным.

Российские фехтовальщики уже завоевали в Токио одну золотую, две серебряных и бронзовую медали.