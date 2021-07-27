Польша приложит все усилия, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток-2», – говорят в Варшаве

В польском правительстве утверждают, что на протяжении нескольких лет им удавалось откладывать завершение проекта. Как считают в руководстве республики, чем дольше газопровод будет простаивать, тем лучше для Центральной и Восточной Европы, а также для единства ЕС, – передает Польское радио.

Ранее Варшава раскритиковала соглашение между США и Германией по вопросу о «Северном потоке». Стороны договорились вводить санкции в случае, если Москва попытается использовать экспорт энергоносителей для давления на Украину.