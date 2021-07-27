Полиция, по данным РБК, расследует дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

Ущерб от действий преступников превышает миллион рублей.

В подмосковном отделе полиции «Власиха» возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере из-за невыполненных работ по реконструкции и техническому перевооружению ЦПК имени Гагарина в Звёздном городке. Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах. По их данным, унитарное предприятие «Спецстройсервис» получило деньги за обновление комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы, но работы выполнены не были. Контракт, о котором идёт речь, заключили еще осенью 2012-ого года.

Официально в ЦПК эту информацию еще не комментировали. В «Роскосмосе» отметили, что ранее госкорпорация уже провела проверку в этом предприятии, её результаты направили в правоохранительные органы.

Центр Гагарина работает с 1960-ого года. Он занимается отбором и подготовкой космонавтов, их медицинским освидетельствованием и реабилитация после космических полетов.

Ранее агентство сообщало, что в 2019-ом – 2020-ом годах по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса» возбудили 22 уголовных дела. Как правило, речь идёт о хищениях и превышении должностных полномочий.