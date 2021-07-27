Российская спортсменка Софья Великая пожаловалась на проблемы с процедурами допинг-тестов на Олимпиаде

Как рассказали представители команды, из-за этого россиянка не спала практически сутки. В результате Великая вынуждена была пересдавать пробы сначала на основной арене, а потом уже в Олимпийской деревне. Федерация фехтования России просит наладить процедуру допинг-контроля атлетов на Олимпиаде.

Накануне в финале индивидуального турнира по сабле Великая проиграла россиянке Софии Поздняковой.

