Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов назвал противников вакцинации «безмозглыми баранами» и «коровами»

По словам члена фракции «Единой России», иного выхода в нынешней ситуации, кроме обязательных прививок, нет. Он отдельно отметил, что во многих российских регионах уже самостоятельно ввели требование о вакцинации для некоторых категорий граждан. О реакции руководства партии власти и администрации Татарстана на это высказывание пока не сообщается.
2021-07-27T09:33:22+03:00
2021-07-27T09:47:12+03:00
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09:33, 27 июля 2021
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