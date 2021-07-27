Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов назвал противников вакцинации «безмозглыми баранами» и «коровами»

По словам члена фракции «Единой России», иного выхода в нынешней ситуации, кроме обязательных прививок, нет. Он отдельно отметил, что во многих российских регионах уже самостоятельно ввели требование о вакцинации для некоторых категорий граждан. О реакции руководства партии власти и администрации Татарстана на это высказывание пока не сообщается.