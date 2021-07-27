Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla за квартал впервые превысила миллиард долларов

С апреля по конец июня компания Илона Маска также выпустила рекордное количество машин, более 206-ти тысяч, – говорится в отчете предприятия. Как отмечают специалисты, Tesla демонстрирует рекордные показатели в течение квартала, несмотря на пандемию коронавируса и сложности в осуществлении поставок комплектующих для автомобильной промышленности. В самой Tesla говорят, что доход удалось увеличить в основном за счет роста объемов и снижения затрат.
2021-07-27T09:32:47+03:00
2021-07-27T09:48:55+03:00
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09:32, 27 июля 2021
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