Роскомнадзор потребовал от видеосервиса YouTube заблокировать каналы соратников Алексея Навального

В частности, информацию об этом получили Леонид Волков, Владимир Милов и Георгий Албуров. По словам Волкова, надзорное ведомство обнаружило на его YouTube-канале призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. В свою очередь, Владимир Милов не исключил, что список запрещенных Роскомнадзором каналов может пополниться новыми фамилиями.