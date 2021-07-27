Роскомнадзор потребовал от видеосервиса YouTube заблокировать каналы соратников Алексея Навального

В частности, информацию об этом получили Леонид Волков, Владимир Милов и Георгий Албуров. По словам Волкова, надзорное ведомство обнаружило на его YouTube-канале призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. В свою очередь, Владимир Милов не исключил, что список запрещенных Роскомнадзором каналов может пополниться новыми фамилиями.
2021-07-27T09:32:04+03:00
2021-07-27T09:49:19+03:00
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09:32, 27 июля 2021
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