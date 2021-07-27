МВД России, по неофициальным данным, возбудило уголовное дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

Следствие считает, что структура Роскосмоса заплатила более миллиона рублей за услуги, которые так и не были оказаны, — пишет газета РБК. Кто стал фигурантом этого дела, пока не сообщается.

В госкорпорации сказали газете, что проводили проверку центра, а результаты отправили в прокуратуру для процессуальной оценки. Ранее следствие возбудило два десятка уголовных дел после внутренней проверки в Роскосмосе, — отмечает издание.