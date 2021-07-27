Обязательная вакцинация от коронавируса будет введена в американском штате Калифорния и в городе Нью-Йорке

Это требование коснется госслужащих. Те, кто не захочет прививаться, должны будут каждую неделю сдавать тесты. Власти США, между тем, пока не намерены снимать ограничения на въезд в страну.

В Белом доме, как обращает внимание наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова, ссылаются в первую очередь на быстрое распространение индийской мутации коронавируса.

«Учитывая то, где мы находимся сегодня со штаммом Дельта, мы сохраняем существующие ограничения на поездки на этом этапе , — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Из-за Дельты в стране растет заболеваемость, особенно среди непривитых, и, вероятно, продолжит расти в ближайшие недели, сказала Псаки. В настоящее время не-американским гражданам запрещено въезжать в США, если в течение 14-ти дней до того они находились в 26 странах Шенгена, в Великобритании, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии. Впервые экстраординарные ограничительные меры были введены в отношении Китая в начале 2020 года, за ним последовал Евросоюз, и в мае этого года запрет был распространен на Индию. На прошлой неделе власти США объявили о том, что сухопутные границы страны с Канадой и Мексикой останутся закрытыми для несущественных поездок как минимум до 21 августа — даже несмотря на то, что Канада заявила, что начнет принимать полностью вакцинированных американских туристов с 9 августа.

Уровень заболеваемости коронавирусом в США за последнюю неделю вырос примерно в полтора раза.

