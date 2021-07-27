Житель Новосибирской области использовал кислород для больных коронавирусом при краже рельсов

Как пишет интернет-издание «Тайга.инфо», подозреваемый задержан. Инцидент произошел еще в прошлом месяце. Кислород потребовался для сварочного аппарата при резке металла. Однако, как рассказал изданию один из общественных активистов, который следит за этим делом, полиция не стала заводить уголовного дела, а рельсы вернули собственнику.

Это уже второй известный в регионе случай кражи кислородных баллонов, которые предназначены для больных коронавирусом, — отмечает «Тайга.инфо».