Российские спортсмены впервые за 25 лет взяли олимпийское золото в плавании

В общем зачёте сборная ОКР сейчас находится на четвёртом месте.

Россиянин Евгений Рылов занял первое место в плавании на спине на дистанции в сто метров. Прошёл он её за 51 секунду и 98 сотых и установил таким образом новый рекорд Европы. Вторым в этой дисциплине также стал атлет из России – Климент Колесников. Два первых места в одной дистанции отечественные спортсмены не занимали с Олимпиады в Москве 1980-ого года.

Всего у сборной ОКР сейчас пять золотых медалей. Ранее их добывали Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, фехтовальщица Софья Позднякова и тхэквондист Максим Храмцов. Также мужская сборная по спортивной гимнастике заняла первое место в командном многоборье.

Тем временем у организаторов Олимпиады начались проблемы из-за погоды. На Японию сейчас надвигается тайфун, из-за чего целый ряд соревнований перенесли. Среди них – теннис, парусный спорт и сёрфинг. Помимо этого, стрельбу из лука, запланированную на сегодня, должны будут провести завтра и послезавтра.

В Токио ожидаются ливни и ураганный ветер. Как сообщало агентство ТАСС, ожидается, что в японской столице выпадет до ста миллиметров осадков. Ранее тот же Тайфун на некоторое время парализовал и Шанхай.