Президент Туниса ввел комендантский час и приостановил на месяц деятельность парламента

Оппозиция считает действия Каиса Саида переворотом. В республике прошли массовые протесты. Граждане Туниса недовольны тем, как правительство решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса. США уже выразили обеспокоенность в связи с происходящим в Тунисе. Американский Госдепартамент призвал стороны к диалогу и соблюдению демократии.