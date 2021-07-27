Президент Туниса ввел комендантский час и приостановил на месяц деятельность парламента

Оппозиция считает действия Каиса Саида переворотом. В республике прошли массовые протесты. Граждане Туниса недовольны тем, как правительство решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса. США уже выразили обеспокоенность в связи с происходящим в Тунисе. Американский Госдепартамент призвал стороны к диалогу и соблюдению демократии.
2021-07-27T08:37:03+03:00
2021-07-27T08:37:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 27 июля 2021
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