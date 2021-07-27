Ученые предупреждают, что в будущем рекорды аномальной жары будут фиксироваться всё чаще

По мнению специалистов Института атмосферы и климата при Высшей технической школе Цюриха, влияние климатических изменений на установление высоких температур недооценено. Только в ближайшие 30 лет, по их оценке, вероятность рекордно высоких температур будет в два или даже семь раз выше, чем сейчас, — пишет издание Axios.

Этим летом волна сильной жары накрывала западное побережье Канады и США. Кроме того, температурные рекорды были побиты в европейской части России.