Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии превысил миллиард рублей, – говорят в МЧС

Причиной подавляющего большинства природных пожаров стали грозы, – добавили в региональном управлении ведомства. В этом году специалисты министерства зарегистрировали более 1200 очагов возгорания на территории республики. За весь прошлый год их было чуть более полутора тысяч.

Ранее природные пожары привели к задымлению почти в 100 населенных пунктах Якутии. Была приостановлена работа аэропорта Якутска.