Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в американском штате Калифорния, а также в городе Нью-Йорк

Все госслужащие там должны будут сделать прививку или регулярно проходить тестирование, — предупредили власти. Сейчас в Калифорнии, по сведениям местной администрации, полностью вакцинированы более 60% жителей. В Нью-Йорке хотя бы одну дозу вакцины получили почти 70% жителей.

Тем временем Министерство США по делам ветеранов ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для своих медицинских работников. Они обслуживают более 1200 медицинских центров по всей стране.