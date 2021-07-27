Движение поездов восстановили на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае

Ремонтные бригады восстановили мост, который обрушился из-за наводнения, сказали в РЖД. В то же время в компании признали, что на пострадавшем участке надо будет строить новый мост для долгосрочной и безопасной работы. На прошлой неделе из-за ЧП были задержаны несколько пассажирских поездов, в компании сказали, что пассажиров развозили самолетами и автобусами.