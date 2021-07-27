Российская триатлонистка Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу в соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Она упала с велосипеда на мокрой трассе. Горбунова не смогла продолжить борьбу. По некоторым данным, ее отвезли в больницу. Не смогла финишировать и другая российская триатлонистка, Александра Разарёнова. Она отстала на круг во время бега и была автоматически снята с соревнований.
2021-07-27T08:31:26+03:00
2021-07-27T08:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 27 июля 2021
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