Российская триатлонистка Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу в соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Она упала с велосипеда на мокрой трассе. Горбунова не смогла продолжить борьбу. По некоторым данным, ее отвезли в больницу. Не смогла финишировать и другая российская триатлонистка, Александра Разарёнова. Она отстала на круг во время бега и была автоматически снята с соревнований.