Российские спортсмены впервые за четверть века взяли олимпийское золото в плавании

Евгений Рылов победил в плавании на 100 метров на спине. Также впервые за почти 40 лет россияне заняли сразу два призовых места на одной дистанции. Серебров этой же дисциплине взял Климент Колесников. Сейчас в общекомандном медальном зачете сборная Олимпийского комитета России остается в пятерке сильнейших.
2021-07-27T08:30:51+03:00
2021-07-27T08:31:04+03:00
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08:30, 27 июля 2021
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