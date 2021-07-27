Российские спортсмены впервые за четверть века взяли олимпийское золото в плавании

Евгений Рылов победил в плавании на 100 метров на спине. Также впервые за почти 40 лет россияне заняли сразу два призовых места на одной дистанции. Серебров этой же дисциплине взял Климент Колесников. Сейчас в общекомандном медальном зачете сборная Олимпийского комитета России остается в пятерке сильнейших.