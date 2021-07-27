Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады

Он победил в плавании на спине на дистанции 100 метров, установив при этом рекорд Европы. Серебряным призером стал другой представитель России Климент Колесников. Между тем, россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Таким образом в активе российской сборной, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР стало пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.