Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады

Он победил в плавании на спине на дистанции 100 метров, установив при этом рекорд Европы. Серебряным призером стал другой представитель России Климент Колесников. Между тем, россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Таким образом в активе российской сборной, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР стало пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.
2021-07-27T08:09:08+03:00
2021-07-27T08:09:08+03:00
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08:09, 27 июля 2021
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