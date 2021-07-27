Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

В причастности к преступлению обвиняются три человека, которые известны на Украине как активные участники силовой операции в Донбассе.

По версии следствия, непосредственные исполнители убийства Шеремета – Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко – закладывали бомбу под автомобиль журналиста и осуществили взрыв. Третья фигурантка дела Яна Дугарь, как утверждается, помогала готовить преступление. Все эти сведения были представлены властями еще в декабре 2019 года. Однако с тех пор всех трех фигурантов, которые изначально находились под стражей, отпустили либо под домашний арест, либо на свободу под личные обязательства. Подсудимые свою вину не признают, а их защита заявляет об отсутствии каких-либо прямых доказательств у следствия.

Расследование дела Шеремета, по мнению ряда украинских политиков, стало причиной отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, который находился на своей должности 7 лет – дольше всех остальных министров. Прямо об этом не говорилось, при этом украинский президент Владимир Зеленский в мае не исключал ухода Авакова в случае, если вина подсудимых не будет доказана. Сам глава государства, к слову, отмечал, что переписывается с одной из подозреваемых в убийстве Шеремета Яной Дугарь.

Журналист Павел Шеремет погиб ровно пять лет назад: его автомобиль был взорван в тот момент, когда он ехал на работу. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не найдены.