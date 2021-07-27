Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении москвича, кинувшего файер в полицейского на акции протеста

Тверской районный суд столицы приступит сегодня к рассмотрению уголовного дела в отношении москвича, кинувшего файер в полицейского на акции протеста.

Разбирательство должно было начаться еще больше месяца назад, однако подсудимого не доставили на заседание, поэтому слушание было перенесено.

Ранее Вячеслава Игумнова арестовали по обвинению в хулиганстве, совершенном с применением оружия. По версии следствия, подсудимый во время акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января на Большой Дмитровке зажег и бросил в полицейских пиротехническое сигнальное устройство файер. Свою вину Игумнов полностью признал, он отметил, что пытался вступить в конфликт с силовиками. Сейчас же подсудимый раскаялся в содеянном.

Если суд признает Игумнова виновным, ему грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в столице за противоправные действия на акции протеста 23 января в рамках уголовных дел были задержаны восемь человек.