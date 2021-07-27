Объединение журналистов-фрилансеров «Четвёртый сектор» объявило о ликвидации из-за проверки со стороны Минюста

В организации опасаются попадания в один из реестров ведомства.

Министерство юстиции известило «Четвёртый сектор» о начале внеплановой проверки. Поводом, как пишет на своей странице в «Фейсбуке» глава проекта Анастасия Сечина, стало то, что чиновники считают, будто эта общественная организация может заниматься политической деятельностью. Плановая проверка должна была пройти осенью, почему чиновники решили устроить её раньше – не известно.

В публикации сказано, что, учитывая расширительное толкование законов, в том числе принцип «ярлык повесят на всё, до чего дотянутся», в организации решили полностью прекратить деятельность. Сечина добавила, что «Четвёртый проект» — это маленькая инициатива, и у её руководства нет ни желания, ни возможности работать в статусе, например, иностранного агента.

Несмотря на эти трудности, коллектив продолжит работу. Для этого он создал новую организацию под названием «Артель». Она, как и «Четвёртый сектор» до этого, будет объединять внештатных журналистов из разных регионов.

Сегодня же Роскомнадзор объяснил, за что накануне был заблокирован сайт Genius. В ведомстве подчеркнули, что один из крупнейших в мире интернет-порталов с текстами песен и их интерпретациями отказался удалять запрещённые в России материалы.