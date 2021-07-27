Селевой поток перекрыл федеральную автодорогу «Прохладный-Баксан-Азау» в Кабардино-Балкарии. Как рассказали ИФ Республиканском управлении МЧС, Селевой поток перекрыл федеральную автодорогу «Прохладный-Баксан-Азау» в Кабардино-Балкарии Здесь дежурят оперативные группы МЧС и ГИБДД. Дорожные службы начали расчистку проезжей части. Завершить работы и восстановить проезд транспорта планируется в первой половине дня.
2021-07-27T07:52:58+03:00
2021-07-27T07:52:58+03:00
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07:52, 27 июля 2021
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