Селевой поток перекрыл федеральную автодорогу «Прохладный-Баксан-Азау» в Кабардино-Балкарии. Как рассказали ИФ Республиканском управлении МЧС, Селевой поток перекрыл федеральную автодорогу «Прохладный-Баксан-Азау» в Кабардино-Балкарии Здесь дежурят оперативные группы МЧС и ГИБДД. Дорожные службы начали расчистку проезжей части. Завершить работы и восстановить проезд транспорта планируется в первой половине дня.