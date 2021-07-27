Тайфун Непартак, который ожидают на острове Хонсю не скажется на расписании олимпийских соревнований.

Афиша на 27 июля не претерпит изменений – заверил представитель оргкомитета Игр Маса Такайа. Сославшись на метеорологов, он сказал, что надвигающийся на город шторм — это скорее не тайфун, а циклон с мощностью 3 балла из пяти возможных, поскольку по мере приближения к Токио он потерял свою силу. Ряд соревнований, по гребле и стрельбе из лука ранее пришлось перенести, но повестка вторника останется неизменной. В случае сильного дождя крышу над центральным кортом Ариаке, где проходят соревнования теннисистов, закроют. Тем не менее, обстановка постоянно отслеживается и меры примут незамедлительно. Ожидается, что скорость ветра может достичь 60 километров в час и выпадет до 15 миллиметров осадков.

Непартак стал восьмым Тайфуном, который сформировался в Тихом океане в этом году.