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07:04, 27 июля 2021

Тайфун Непартак, который ожидают на острове Хонсю не скажется на расписании олимпийских соревнований

Тайфун Непартак, который ожидают на острове Хонсю не скажется на расписании олимпийских соревнований.

Афиша на 27 июля не претерпит изменений – заверил представитель оргкомитета Игр Маса Такайа. Сославшись на метеорологов, он сказал, что надвигающийся на город шторм — это скорее не тайфун, а циклон с мощностью 3 балла из пяти возможных, поскольку по мере приближения к Токио он потерял свою силу. Ряд соревнований, по гребле и стрельбе из лука ранее пришлось перенести, но повестка вторника останется неизменной. В случае сильного дождя крышу над центральным кортом Ариаке, где проходят соревнования теннисистов, закроют. Тем не менее, обстановка постоянно отслеживается и меры примут незамедлительно. Ожидается, что скорость ветра может достичь 60 километров в час и выпадет до 15 миллиметров осадков.

Непартак стал восьмым Тайфуном, который сформировался в Тихом океане в этом году.


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