Суд в Петербурге рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении ареста на три месяца Марине Кохал. Ее обвиняют в убийстве супруга — рэпера Энди Картрайта.

По версии следствия Марина Кохал убила своего мужа инъекцией инсулиносодержащего препарата в прошлом году. При этом в организме умершего нашли четыре вида наркотиков. Тело Кохал расчленила. Она этого не отрицает. Мотивы обвинению не известны. Вдова рэпера утверждает, что нашла мужа мертвым в съемной квартире. Также она сообщал, что якобы силовики пытались угрозами склонить ее даче показаний. Несовершеннолетнего сына Кохал и Картрайта следователи отправили в детский дом. Позже суд признал это незаконным и ребенка отдали тёте.

Причину смерти рэпера Энди Картрайта не установили до сих пор.