«Наша нива» сообщила об исчезновении авиадиспетчера, посадившего в Минске самолет с оппозиционером Протасевичем

Белорусское издание «Наша нива» сообщило об исчезновении авиадиспетчера, посадившего в Минске самолет с оппозиционером Романом Протасевичем. По некоторым данным, он покинул Белоруссию вместе с семьей.

Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов жил в Минске со своей семьей, в «Белаэронавигации» работал как минимум с 2010 года. В начале июля он должен был выйти на смену после отпуска, но на работе так и не появился. Один из коллег диспетчера рассказал изданию, что Галегов мог уехать, хотя ходят слухи, что он исчез. С ним невозможно связаться, аккаунты в соцсетях удалены, начальство ничего сотрудникам не разъяснило. Все свои профили в интернете закрыла и супруга диспетчера. В руководстве Белаэронавигации утверждают, что Галегов живет «у тещи». Другие собеседники издания говорят, что диспетчер вернулся в Грузию, откуда переехал в Белоруссию еще в молодости. Именно он, как утверждается, вел переговоры с экипажем рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. Тогда самолет в сопровождении истребителя сел в Минске из-за сообщения о якобы заложенной бомбе, оно не подтвердилось. После посадки двух пассажиров лайнера задержали – бывшего главреда оппозиционного телеграм-канал Nexta Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.

Лайнер компании Ryanair совершил принудительную посадку в аэропорту белорусской столицы 23 мая. Это вызвало международный скандал. Евросоюз ввел против Белоруссии санкции.