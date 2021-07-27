Россияне завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в миксте. Таким образом, они принесли сборной России седьмую серебряную награду на играх в Токио. Российская команда идет четвертой в медальном зачете, имея в активе также пять золотых и три бронзовые награды. При этом одну из наград высшего достоинства ранее в Токио Бацарашкина завоевала в индивидуальном турнире. Позднее сегодня состоится турнир смешанных пар по стрельбе из пневматической Винтовки. Сборную России, которая выступает под флагом ОКР, представят серебряный призер Олимпиады в одиночном первенстве Анастасия Галашина и бронзовый призер Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в личном турнире Владимир Масленников, а также чемпионка мира Юлия Каримова и серебряный призер Олимпиады-2016 Сергей Каменский.
2021-07-27T06:31:34+03:00
2021-07-27T06:31:34+03:00
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06:31, 27 июля 2021
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