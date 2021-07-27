Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, разорванные в прошлом году. Как сообщает администрация южнокорейского президента, начиная с апреля лидеры двух Корей неоднократно обменивались личными письмами. 16 июня прошлого года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи и даже взорвали офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны.