Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, разорванные в прошлом году. Как сообщает администрация южнокорейского президента, начиная с апреля лидеры двух Корей неоднократно обменивались личными письмами. 16 июня прошлого года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи и даже взорвали офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны.
2021-07-27T06:16:55+03:00
2021-07-27T06:16:55+03:00
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06:16, 27 июля 2021
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