Миллиардер Джефф Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на контракт в лунной программе. В открытом письме главе NASA Биллу Нельсону Безос пишет, что его компания Blue Origin готова покрыть издержки по программе доставки человека на Луну на эту сумму, если с ней заключат контракт. Ранее одним из подрядчиков НАСА была выбрана SpaceX Илона Маска. Безос считает, что над проектом должны работать обе компании.