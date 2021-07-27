Миллиардер Джефф Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на контракт в лунной программе. В открытом письме главе NASA Биллу Нельсону Безос пишет, что его компания Blue Origin готова покрыть издержки по программе доставки человека на Луну на эту сумму, если с ней заключат контракт. Ранее одним из подрядчиков НАСА была выбрана SpaceX Илона Маска. Безос считает, что над проектом должны работать обе компании.
2021-07-27T06:16:27+03:00
2021-07-27T06:16:27+03:00
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06:16, 27 июля 2021
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