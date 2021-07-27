Работы по укладке второго пути рухнувшего в Забайкалье моста на Транссибе полностью завершены. Как сообщается вторник в телеграм-канале РЖД, движение поездов полностью восстановлено. Через реку Ареда после ЧП в ускоренном режиме будет сооружен новый мост, — заявил глава РЖД Олег Белозеров
2021-07-27T06:16:05+03:00
2021-07-27T06:16:05+03:00
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06:16, 27 июля 2021
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