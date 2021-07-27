В Ватикане стартует судебный процесс, фигурантом которого стал высокопоставленный кардинал Римской католической церкви. Его обвиняют в финансовых махинациях при покупке недвижимости в Лондоне.

В центре громкого разбирательства, начинающегося в городе-государстве – приобретение доли в здании класса люкс за 165 млн долларов еще в 2012 году. Покупка недвижимости в Лондоне стала возможной за счет ипотечного кредита, однако спустя несколько лет его условия оказались слишком обременительными для Ватикана, а цена самого здания, к тому же, сильно просела.

Подозрения в мошенническом характере сделки привели к официальным обвинениям против проводившего покупку финансиста Джанлуиджи Торци и высокопоставленных служащих католической церкви. В их числе и оказался влиятельный кардинал Анджело Беччу, который в те годы отвечал за хозяйственные вопросы в Государственном секретариате Святого Престола. Ему, Торци, а также еще восьмерым фигурантам дела, помимо прочего, вменяют мошенничество, коррупцию и отмывание денег.

Сам кардинал Беччу отрицает все обвинения, при этом на фоне скандала в прошлом году он покинул пост префекта Конгрегации прославления святых и отрекся от своих прав, которые связаны с его кардинальским саном.

На фоне коррупционного скандала Ватикан впервые раскрыл данные о принадлежащей ему недвижимости. Согласно этим сведениям, во владении Святого Престола находятся более 5 тысяч объектов по всему миру, из них около 4 тысяч – в Италии.