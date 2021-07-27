Жительница Петербурга устроила скандал на детской площадке, потребовав увести детей с особенностями развити

Жительница Петербурга устроила скандал на детской площадке, потребовав увести детей с особенностями развития.

Жительница одного из жилых комплексов северной столицы возмутилась, что на детской площадке у ее дома гуляют воспитанники центра «Какая разница», он занимается социальной интеграцией детей и взрослых с особыми потребностями. Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать. Видеозапись опубликовало издание «Фонтанка».

Как рассказала «Фонтанке» директор центра «Какая разница» Валерия Катаева, с этой женщиной они сталкиваются не впервые. На этот раз сотрудники написали заявление в полицию, поскольку жительница ЖК несколько раз ударила специалиста центра по рукам, пытаясь помешать ей снимать происходящее. По данным издания «Подъем», недовольная женщина — жена петербургского бизнесмена – Наталья Липская. Она гуляла с внучкой.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что заявление от представителей центра рассматривается, материалы переданы в Следственный комитет.